شفاء 6 حالات من فيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 05:11 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات، اليوم الإثنين، تسجيل شفاء ست حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد في المنطقة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة بالمنطقة.

وأوضحت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين حالات الشفاء الجديدة خمس حالات من بلدية جالو، وحالة واحدة من بلدية أوجلة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل أمس الأحد.

- «مكافحة الأمراض»: 849 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 33 ألفا و213 حالة: 14 ألفا و168 نشطة، وتعافي 18 ألفا و518 مصابا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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