«مكافحة الأمراض»: 849 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

قسم عزل في مستشفى طرابلس المركزي, 13 سبتمبر 2020 (صحة الوفاق).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل أمس الأحد.

وتماثل 322 مصابا للشفاء، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتوزعت العينات بواقع: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1278 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 132 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 127 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1200 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية 78 عينة.

إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 69 عينة ومختبر فرع المركز أجدابيا 11 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز غريان 76 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 33 ألفا و213 حالة: 14 ألفا و168 نشطة، وتعافي 18 ألفا و518 مصابا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.