شفاء حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في المستشفى العسكري أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 11:18 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، شفاء حالتين كانتا مصابتين بفيروس «كورونا» وتماثلهما للشفاء.

وبحسب بيان للمستشفى اليوم، ارتفع عدد المتعافين في المستشفى حتى الآن إلى 46 حالة.

المستشفى العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وفي 11 سبتمبر الحالي، أعلن مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، الدكتور عبدالعالي الزقزاق، وصول عدد الحالات الموجودة بقسم العزل في المستشفى إلى 35 حالة، مؤكدًا عدم قدرة المستشفى على استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، نظرًا للضغط الحاصل عليه وعلى الكوادر الطبية الذين ما زالوا يواصلون العمل حتى الآن، ومقيمين بداخل المستشفى لمدة تفوق الشهر.

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