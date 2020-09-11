المستشفى العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

مقر المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، الدكتور عبدالعالي الزقزاق، وصول عدد الحالات الموجودة بقسم العزل في المستشفى إلى 35 حالة، مؤكدا عدم قدرة المستشفى على استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، نظرا إلى الضغط الحاصل عليه وعلى الكوادر الطبية الذين ما زالوا يواصلون العمل حتى الآن، ومقيمين بداخل المستشفى لمدة تفوق الشهر.

وتابع الزقزاق، في بيان اليوم، أن إيقاف استقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى يتم الإعلان عن خروج حالات شفاء ولحين إشعار آخر.

وجدد التأكيد أنه على كل المسؤولين بالمدينة توحيد جهودهم من أجل افتتاح مقر عزل آخر لاستقبال الحالات المصابة، لتخفيف الضغط الحاصل على المستشفى الميداني العسكري أجدابيا.