تركيب مضخة غاطسة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 04:49 مساء
تركيب مضخة غاطسة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكيش في بنغازي، 26 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)

انتهى عمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من أعمال تركيب مضخة غاطسة للصرف الصحي وعوامة جديدة بمحطة الصرف الصحي « E1» بمنطقة الكيش في بنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال التركيب جاءت بعد توريدها المضخة الغاطسة والعوامة الجديدة، منوهة بجهود العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف في المدينة.

رصد سرقة «أعداد كبيرة» من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار في بنغازي

وقبل يومين، رصدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي سرقة أعداد كبيرة من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار بعدة أحياء وطرق داخل المدينة، محذرة من تسبب تلك الظاهرة في إغراق الشوارع بالمياه، وعرقلة حركة السير.

تركيب مضخة غاطسة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكيش في بنغازي، 26 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
تركيب مضخة غاطسة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكيش في بنغازي، 26 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
تركيب مضخة غاطسة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الكيش في بنغازي، 26 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
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