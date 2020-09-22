النمروش للسفير الألماني: نسعى للتعاون مع برلين في مجالات التدريب والدعم اللوجستي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 08:10 مساء
صلاح النمروش، مع السفير الألماني في ليبيا أوليڤر أوفتشا، 22 سبتمبر 2020. (دفاع الوفاق)

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش، أن الوزارة ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا «دون وجود لحفتر وأبنائه فيه»، مضيفا أن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون، و«تتطلع إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي».

جاء ذلك خلال لقاء النمروش، صباح اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني في ليبيا أوليڤر أوفتشا، والوفد المرافق له، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبينما هنأ السفير الألماني، النمروش، لتوليه مهام وزير الدفاع المفوض وتمنى له التوفيق، تناول الاجتماع الأوضاع القائمة حاليا والمساعى التي تقوم بها ألمانيا في وجود موقف ورؤية موحدين للاتحاد الأوروبي حول ليبيا.

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وبحسب البيان، أفاد أوليڤر أن ألمانيا دانت «العدوان الذي قام به حفتر على طرابلس» وأن لديها أملا كبيرا في نتائج المحادثات السياسية.

فيما شدد النمروش على أن وزارة الدفاع مستمرة في تعزيز وتطوير الشراكة «المتميزة» مع تركيا والاستعانة بالاستشارات الفنية والخبرات من الجانب التركي.

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