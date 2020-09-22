النمروش يلتقي قادة بمحاور غرفة عمليات سرت-الجفرة

وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش. (أرشيفية: وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)

أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، دعم الوزارة قادة المحاور بغرفة عمليات سرت-الجفرة.

جاء ذلك خلال لقاء النمروش بمكتبه في طرابلس، مع عدد من قادة المحاور بغرفة عمليات سرت-الجفرة، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد النمروش على تسخير وزارة الدفاع جميع إمكاناتها لمساندة قادة محاور غرفة عمليات سرت-الجفرة «حتى تحقيق النصر على المعتدين»، على حد قوله، فيما نقل البيان عن قادة المحاور قولهم إنهم «لن يعترفوا بمخرجات أي حوار سياسي لا يكونون فيه طرفًا بارزًا....».

يشار إلى أن النمروش وضع، الأحد الماضي، شرطين للحوار والحل السياسي، قائلًا: «منفتحون على أي حل سياسي لا يكون مجرم الحرب خليفة حفتر طرفا فيه..»، مضيفًا: «نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها»، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وجاء ذلك بعد يومين من إجراء القيادة العامة حوارا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، وإعلانهما عن اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «لتأمين مستقبل ليبيا، ولمدة شهر واحد»، حسب بيان صادر عن القيادة العامة.