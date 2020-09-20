وزير دفاع الوفاق يعلن شرطين للحوار والحل السياسي

وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش. (أرشيفية: وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)

أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق د.صلاح الدين النمروش شرطين للحوار والحل السياسي.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن النمروش القول: «منفتحون على أي حل سياسي لا يكون مجرم الحرب خليفة حفتر طرفا فيه..».

وأضاف: «نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها»، وقال: «لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان».

اقرأ أيضا: «مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وأجرت القيادة العامة حوارا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في إطار الحوار الليبي - الليبي الداخلي، وأعلنت الجمعة عن اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «لتأمين مستقبل ليبيا، ولمدة شهر واحد»، حسب بيان صادر عن القيادة العامة.

في المقابل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، أمس السبت، وتابعت المؤسسة أن حالة «القوة القاهرة» ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من «عصابات فاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها، التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط».