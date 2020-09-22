ألمانيا تدعم مخرجات برلين وجنيف و«إنهاء حصار النفط» الليبي

عماري زايد خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا، 22 سبتمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده الكامل «مخرجات جنيف والعمل وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، والمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة»، مشددًا على دعم برلين كذلك «إنهاء الحصار والأمن المهني كجزء من ترتيب شامل وشفاف» في إشارة إلى رؤية بلاده لحل الأزمة في ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا السفير الألماني مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، حسب بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء وتغريدة للسفير.

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وناقش أوفتشا مع صنع الله «الوضع الأمني في المواقع النفطية والرفع الجزئي للقوة القاهرة»، حيث وصف السفير الألماني اللقاء بـ«البناء»، حسب تغريدة منشورة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».



السفير الألماني يلتقي عماري زايد

وأشار بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك» إلى أن عماري زايد ناقش مع سفير ألمانيا «آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية ومخرجات الاجتماعات بالمغرب وجنيف».

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وخلال اللقاء، أكد أوفتشا «دعم بلاده الكامل مخرجات جنيف والعمل وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين»، مؤكدًا موقف ألمانيا الداعم للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. بدوره ذكر عماري زايد بمبادرته التي تتضمن «إجراء انتخابات برلمانية وفق قانون الانتخابات الحالي، تنتج برلمانًا واحدًا يوحد المؤسسات المنقسمة، ويختار حكومة وطنية واحدة تقوم بحل المختنقات التي أرهقت المواطن وتوحد مؤسسات الدولة».



عماري: الحوار بين الليبيين مبدأ أساسي

وأكد عماري على أن «الحوار بين الليبيين مبدأ أساسي ومطلوب دائمًا ويمكن إجراء حوار ليبي شامل لمناقشة آليات إجراء العملية الانتخابية وكيفية ضمان الالتزام بها»، لافتًا إلى أن ما «أُنجز من استحقاقات انتخابية لمجالس البلديات في المنطقتين الغربية والجنوبية يشجع على السير في هذا المسار».



وناقش عضو المجلس الرئاسي مع أوفتشا «دعم ألمانيا ما تقوم به ليبيا لتحقيق اللامركزية، وفق ماتم إعلانه في مخرجات برلين»، وفي هذا الصدد قدم السفير دعوة لعماري لحضور مؤتمر تحت عنوان «اللامركزية والحكم المحلي في ليبيا» ضمن إطار عمل عملية برلين.

صنع الله (يمين) خلال لقائه السفير الألماني، 22 سبتمبر 2020. (حساب السفير على تويتر)