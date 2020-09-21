«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 08:02 مساء
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، وصول عدد من المركبات الآلية الحديثة والمجهزة لأقسام شرطة النجدة بمديريات الأمن بالمناطق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الآليات الحديثة تأتي في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لكافة المكونات الأمنية التابعة لها للمساهمة في العمل الميداني لشرطة النجدة خاصة أنها أقسام هامة لحفظ الأمن داخل المدن والمناطق.

وسبق أن وزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني خلال الأسابيع الماضية، سيارات ومركبات آلية حديثة على عدد من الجهات التابعة لها، كان آخرها الشرطة الزراعية.

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء ...
عربى
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ