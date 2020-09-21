«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، وصول عدد من المركبات الآلية الحديثة والمجهزة لأقسام شرطة النجدة بمديريات الأمن بالمناطق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الآليات الحديثة تأتي في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لكافة المكونات الأمنية التابعة لها للمساهمة في العمل الميداني لشرطة النجدة خاصة أنها أقسام هامة لحفظ الأمن داخل المدن والمناطق.

وسبق أن وزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني خلال الأسابيع الماضية، سيارات ومركبات آلية حديثة على عدد من الجهات التابعة لها، كان آخرها الشرطة الزراعية.

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

سيارات شرطة النجدة الحديثة التي أعلنو صولها الاثنين 21 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)