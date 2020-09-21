باشاغا يناقش مع السفير الألماني التطورات السياسية وسبل حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 07:29 مساء
لقاء باشاغا والسفير الألماني في طرابلس. الاثنين 21 سبتمبر 2020. (حساب أوليفر اوفتشا على تويتر)

ناقش المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، التطورات السياسية وسبل حل الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا والسفير الألماني الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس ظهر اليوم استعرض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، وتطرق الطرفان كذلك إلى مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

وأضافت الوزارة أن السفير الألماني عبر من جهته عن رغبة بلاده في حل الأزمة الليبية «سياسيا دون تدخلات أجنبية». في حين عبر باشاغا عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحل الأزمة الليبية في كافة المراحل التي مرت بها.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» عقب اللقاء إن نقاشه «اليوم مع السفير الألماني تركز على الحديث بعمق حول الأمن والحلول السياسية وضرورة إبعاد المرتزقة الروس لضمان ليبيا الموحدة والمستقرة».

وأعرب السفير الألماني، أوليفر أوفتشا، من جهته عن سعادته بمناقشة التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.

وقال أوفتشا عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أعجبت بتركيزه على الوحدة الليبية والأمن المهني. لقد اتفقنا على أن كل الجهود -الوطنية والدولية- يجب أن توجه نحو حوار سياسي ليبي ناجح بقيادة الأمم المتحدة».

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