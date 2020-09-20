بلدية سبها تنفي رفض تسلم غاز الطهي القادم من المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:41 صباحا
عميد بلدية سبها الشاوش غربال, (أرشيفية : صفحة البلدية على فيسبوك)

نفت بلدية سبها، رفضها تسلم غاز الطهي القادم من المنطقة الغربية، مؤكدة أن أي أخبار عن ذلك «مغلوطة وغير صحيحة».

وأكد عميد البلدية الشاوش غربال، في بيان اليوم، أن مصلحة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية «ليست محل مقايضة أو مساومة»، مضيفا أن المصدر الرئيسي للغاز والمحروقات هي شركة البريقة وهي ذات إدارة موحدة ولخدمة كافة المواطنين، «ونحن على تواصل مباشر معها وشحنات الغاز تصل إلى مستودع سبها من قبل الشركة».

وعبر عميدة بلدية سبها عن استغرابة مما يتم تداوله حول ذلك واصفا تلك التصحريات بغير المسؤولة والكاذبة والمرفوضة جملة وتفصيلا.

وتابع «نحن كمجلس بلدي هدفنا الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير كافة الاحتياجات سواء كانت من غرب البلاد أو شرقها، وكل ما يبث من إشاعات وأخبار مغلوطة هو عبارة عن محاولات فاشلة لإدخال المدينة والمنطقة في تجاذبات سياسية، سيكون المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن البسيط».

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