القنصلية الليبية في تونس تحدد إجراءات جديدة لعودة العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 08:33 صباحا
مقر القنصلية الليبية في تونس. (الإنترنت)

نبهت القنصلية العامة الليبية في تونس الراغبين في العودة إلى ليبيا إلى ضرورة أخذ عينة «pcr» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، اليوم السبت.

ودعت القنصلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الراغبين في العودة إلى ضرورة اعتماد نتيجة العينة من المكتب الصحي على أن تكون سالبة خلال أجل لا يتجاوز 72 ساعة.

وحضت الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد ذلك إلى الاتجاه مباشرة إلى منفذ رأس اجدير البري دون الرجوع إليها.

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ونهاية يونيو، حددت القنصلية العامة الليبية في تونس شرطين يلزم على الرعايا الليبيين الموجودين في تونس اجتيازهما للعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن، محددة فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع للتقيد بهذه الإجراءات.

وتمثل الشرط الأول في إجراء الرعايا تحليل «pcr- covid-19» وليس عينة دم، وذلك على حسابهم الخاص، واعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة، فيم تمثل الشرط الثاني في توجه الرعايا الليبيين العالقين في تونس بعد إجراء التحليل الخاص بفيروس «كورونا المستجد» إلى القنصلية الليبية في تونس، لتعبئة التعهد الخاص بالحجر الذاتي المنزلي في ليبيا مرفقًا بالرقم الوطني ونسخة من جواز السفر.

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