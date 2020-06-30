القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 09:59 مساء
مقر القنصلية الليبية في تونس. (الإنترنت)

حددت القنصلية العامة الليبية في تونس، اليوم الثلاثاء، شرطين يلزم على الرعايا الليبيين الموجودين في تونس اجتيازهما للعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن، محددة فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع للتقيد بهذه الإجراءات.

وتمثل الشرط الأول في إجراء الرعايا تحليل «pcr- covid-19» وليس عينة دم، وذلك على حسابهم الخاص، واعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة، حسب بيان منشور على صفحة القنصلية العامة الليبية في تونس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما طالب البيان الرعايا الليبيين العالقين في تونس بضرورة التوجه بعد إجراء التحليل الخاص بفيروس «كورونا المستجد» إلى القنصلية الليبية في تونس، لتعبئة التعهد الخاص بالحجر الذاتي المنزلي في ليبيا مرفقا بالرقم الوطني ونسخة من جواز السفر، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سارٍ لمدة أسبوع فقط من تاريخ إصدار الإعلان حسب تعليمات اللجنة العلمية.

يشار إلى أن القنصلية الليبية دعت في 17 أبريل الماضي، المواطنين العالقين الراغبين في العودة إلى ليبيا إلى ضرورة تسجيل أسمائهم لديها لبدء إجراءات تسكينهم، تمهيدًا لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

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