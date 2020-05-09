القنصلية الليبية في تونس تتسلم شحنة «pcr»

جانب من الشحنة الطبية التي تسلمتها القنصلية الليبية في تونس، 8 مايو 2020. (صفحة القنصلية على فيسبوك)

أعلنت القنصلية الليبية في تونس، الجمعة، وصول الشحنة الثانية من أجهزة الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» «pcr» من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت القنصلية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى شروعها في تسليم الشحنة إلى وزارة الصحة التونسية للبدء في إجراءات تحليل المرحلة الثانية لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.

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وفي 17 أبريل الماضي، دعت القنصلية الليبية المواطنين العالقين الراغبين في العودة إلى ليبيا إلى ضرورة تسجيل أسمائهم لديها لبدء إجراءات تسكينهم، تمهيدًا لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، كشف في 15 أبريل الماضي، عن رغبة 3200 مواطن في العودة إلى ليبيا من تركيا وتونس.