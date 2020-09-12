عقيلة صالح يشكر ملك المغرب على «سعيه لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء» الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 11:50 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وملك المغرب محمد السادس, (مجلس النواب)

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الشكر لملك المغرب محمد السادس، والشعب المغربي على جهودهم المستمرة، و«سعيهم الأخوي الجاد لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الأشقاء من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

جاء ذلك خلال بيان لمجلس النواب اليوم، بعد أيام من انعقاد مباحثات ليبية – ليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، شملت أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

بالتفاصيل.. مصادر لـ«بوابة الوسط»: التوافق في بوزنيقة على سبعة مواقع سيادية

 وأعلن وفدا المجلسين، الخميس الماضي، ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، توصلهما إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها».

وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا أيضًا على «استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

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