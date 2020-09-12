شمام: الولايات المتحدة صاحبة الفاعلية حاليا في الملف الليبي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية، محمود شمام، خلال حوار مع قناة «الوسط»، 14 أغسطس 2020. (قناة الوسط)

قال الإعلامي الليبي، محمود شمام، إن الولايات المتحدة الأميركية هي صاحبة الفاعلية حاليًا في ملف ليبيا، مضيفًا أن الفساد هو أكبر ملف يؤرق الليبيين، وهو موضوع مقلق جدًّا، مضيفًا أنه لن تكون هناك انتخابات في ليبيا من دون معايير ورقابة دولية صارمة، كما يجب تطهير الأرقام الوطنية لأن «هناك حديثًا عن موتى سيصوتون بالانتخابات».

وأضاف شمام، خلال حوار على قناة الوسط «wtv» ، «لو أعلن المتحاورون رغبتهم بعدم تولي مناصب، فسيتغير الوضع للأفضل»، موضحًا: «لا أريد خداع الليبيين.. الأزمة الآن هي على إعادة تشكيل الرئاسي والحكومة».

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وتابع أن مناطق الجنوب الليبي مهملة ومهمشة ومظلومة بصورة كبيرة جدًّا، مشيرًا إلى أن مشاكل كبيرة أفقدت الليبيين ثقتهم بمصرف ليبيا المركزي، وينبغي تصحيحها.

ويري شمام أن «الفيدرالية» قد تكون عاملاً لتوحيد ليبيا، كما حصل العام 1959، «هناك تخويف لليبيين بأن الفيدرالية تعني تقسيم ليبيا.. وهذا غير صحيح».

كما يرى أن ما يدور الآن بشأن ليبيا،«أعتقد هو تحركات الفرصة الأخيرة»، مؤكدًا أن كل ما يحصل الآن في البلاد ليس وليد الصدفة، وهي تصرفات متعمدة.