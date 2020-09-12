شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 08:11 مساء
الإعلامي الليبي، محمود شمام، خلال لقاء مع برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط»، 21 أغسطس 2020. (قناة الوسط)

قال الإعلامي الليبي، محمود شمام، إن هناك صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية يتمخض عنها تنصيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيسًا للبلاد، فيما يتولى رئيس المجلس الرئاسي حاليًا فائز السراج رئاسة الحكومة.

وشدد شمام، خلال حوار على قناة الوسط «wtv»، على أن أزمة ليبيا لن تُحل بتغيير أشخاص بالمجلس الرئاسي وبقاء النهج السيئ، مضيفًا أن أداء البعثة الأممية في ليبيا لم يتغير منذ تعيين طارق متري مبعوثًا أمميًّا.

وتابع أن هناك جيوشًا إلكترونية تروج لأسماء وزراء، لكن لا أحد يروج لبرامج وزارية، لافتًا إلى المباحثات السياسية التي تمت الأيام الماضية، وأهمها في بوزنيقة، مؤكدًا أنه من حق المغرب أن تكون لها رغبة في البروز كقوة إقليمية لحل النزاعات، كما  يجب أن تكون هناك معايير وكفاءات للمناصب في ليبيا تحت رقابة العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل
ليبيا
العدد 251 من جريدة «الوسط»: لا صوت يعلو فوق صوت الحوار.. وحملة مناشدة دولية لدعم...
ليبيا
ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ