سرقة مدرسة للتعليم الأساسي في سرت

تلاميذ في إحدى مدارس سرت. (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة)

تعرضت مدرسة «الطلائع» للتعليم الأساسي في مدينة سرت، الليلة الماضية، للسرقة وأعمال تخريب من قبل خارجين عن القانون، حسب ما أكده مدير المدرسة، جمعة المبروك.

وقال المبروك في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المسروقات اشتملت على أجهزة تكييف ومنظومة إلكترونية للحاسوب خاصة بالطلاب ونتائجهم الدراسية. وأضاف أن الأعمال التخريبية طالت عدد من المكاتب الإدارية بالمدرسة حيث جرى سرقة مكتب إداري منها.

وأكد المبروك فتح محضر سرقة وإبلاغ مراقبة التعليم بخصوص الأعمال الإجرامية التي طالت المؤسسة التعليمية التي خرجت أجيالا كبيرة وتعد من أقدم مدارس سرت حيث تأسست عام 1982.