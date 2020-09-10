سرقة مدرسة للتعليم الأساسي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 10 سبتمبر 2020, 11:22 مساء
تلاميذ في إحدى مدارس سرت. (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة)

تعرضت مدرسة «الطلائع» للتعليم الأساسي في مدينة سرت، الليلة الماضية، للسرقة وأعمال تخريب من قبل خارجين عن القانون، حسب ما أكده مدير المدرسة، جمعة المبروك.

وقال المبروك في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المسروقات اشتملت على أجهزة تكييف ومنظومة إلكترونية للحاسوب خاصة بالطلاب ونتائجهم الدراسية. وأضاف أن الأعمال التخريبية طالت عدد من المكاتب الإدارية بالمدرسة حيث جرى سرقة مكتب إداري منها.

وأكد المبروك فتح محضر سرقة وإبلاغ مراقبة التعليم بخصوص الأعمال الإجرامية التي طالت المؤسسة التعليمية التي خرجت أجيالا كبيرة وتعد من أقدم مدارس سرت حيث تأسست عام 1982.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في كتابه الجديد بوب ودورد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا ...
دولى
ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل
ليبيا
بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي ...
ليبيا
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى