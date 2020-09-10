اقزيط: لا صلة لزيارة وفدنا إلى القاهرة بحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 05:37 مساء
عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم اقزيط. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم اقزيط، اليوم الخميس، أن يكون الوفد الذي وصل القاهرة صباح أمس الأربعاء، قادما من غرب ليبيا على صلة بحكومة الوفاق الوطني، ردا على ما جرى تداوله إعلاميا بشأن زيارة الوفد.

ووصل إلى القاهرة وفد من غرب ليبيا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وقال اقزيط في اتصال خاص بـ«بوابة الوسط» إن الوفد المتواجد بالقاهرة «لا صلة له بحكومة الوفاق، بل هو وفد وسطي يسعى أن تكون مصر قريبة من الغرب الليبي كما هي قريبة من الشرق».

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وفي السياق نفسه أكد أحد النواب بالقاهرة لـ«بوابة الوسط» انطلاق اجتماع الوفد الليبي مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي منذ قليل.

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