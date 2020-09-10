4 إصابات جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة في سرت

مستشفى ابن سينا في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت بلدية سرت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها حالة وفاة واحدة.

وأشارت البلدية إلى أنه جرى إرسال 56 عينة إلي المختبر المرجعي بمدينة بنغازي الاثنين الماضي، تبين أن من بينها خمس حالات إصابة، واحدة منها توفيت، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وبهذا وصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 38 إصابة، منها 29 حالة نشطة، كما تعافى ثلاثة مصابين، في حين توفي ستة آخرون.

وأمس الأربعاء، شرع فريق الرصد والتقصي بسرت في سحب عينات تحاليل سريعة من أفراد الشرطة وموظفي مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة للكشف عن الفيروس.

وقال رئيس فريق الرصد، الدكتور هيثم أبوغرسة، إنه جرى سحب أكثر 100 تحليل سريع، ليتبين إيجابية أربعة منها، ليتقرر أخذ مسحات أنفية «pcr» لأصحاب هذه العينات، وإحالتها للمختبر المرجعي مباشرة للتأكد من حمله الفيروس من عدمه.