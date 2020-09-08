«داخلية الوفاق» تضبط شحنة أدوية ومعدات طبية مخالفة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 03:56 مساء
ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنة تحمل أدوية ومبيدات زراعية ببوابة «دينار» عند المدخل الشمالي لمدينة بني وليد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عناصر مكتب الإدارة العامة للدعم المركزي بني وليد ضبطوا الشاحنة بعدما تبين لهم خلال التفتيش أن بها كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية غير حائزة على أية وثائق أو مستندات رسمية تثبت قانونيتها.

اقرأ أيضًا: «داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الضبطية بإحالتها إلى جهة الاختصاص.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة العمليات بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، بعد التحري وجمع المعلومات، من ضبط تاجر خمور مصنعة محليًّا يستغل مركبته الآلية الخاصة لبيع الخمور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)
ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)
ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»
ليبيا
اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين
دولى
المشري: ما يجري في المغرب وجنيف «مباحثات غير رسمية» ونتائجها «ليست ملزمة»
ليبيا
ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
«للنساء فقط» منصة إلكترونية تتحدى القيود في باكستان
منوعات
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
بنسلفانيا تشهد معركة انتخابية غير متكافئة بين ترامب وبايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن تجدد إصابة المتعافي بعدوى كوفيد_19