«داخلية الوفاق» تضبط شحنة أدوية ومعدات طبية مخالفة في بني وليد

ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنة تحمل أدوية ومبيدات زراعية ببوابة «دينار» عند المدخل الشمالي لمدينة بني وليد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عناصر مكتب الإدارة العامة للدعم المركزي بني وليد ضبطوا الشاحنة بعدما تبين لهم خلال التفتيش أن بها كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية غير حائزة على أية وثائق أو مستندات رسمية تثبت قانونيتها.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الضبطية بإحالتها إلى جهة الاختصاص.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة العمليات بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، بعد التحري وجمع المعلومات، من ضبط تاجر خمور مصنعة محليًّا يستغل مركبته الآلية الخاصة لبيع الخمور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

ضبط شحنة أدوية ومعدات طبية في بني وليد لمخالفتها القانون، 8 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)