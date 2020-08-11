«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مداهمة وكر لتخزين وبيع وقود الديزل «النافطة» بأضعاف سعره الرسمي بالسوق السوداء، والعثور على خزانات تحت الأرض تحتوي على قرابة 60 ألف لتر من الديزل.



جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى وحدة العمليات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، يفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتخزين وبيع وقود الديزل «النافطة»، لتداهم وحدة العمليات الوكر بناءً على تعليمات رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، العميد محمد فتح الله، حسب بيان لوزارة الداخلية منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».



وأشار البيان إلى أن وحدة العمليات داهمت الوكر وضبطت المجموعة، وعثرت على خزانات تحت الأرض تحتوي على قرابة 60 ألف لتر من الديزل، موضحًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.



وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تداهم وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره، 11 أغسطس 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)