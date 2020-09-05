بعد تزايد الاعتداءات.. فتحية العريبي تطمئن على العاملين والمرضى ببرج «الأمل»

فتحية العريبي تطمئن على مريض ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي، 5 سبتمبر 2020. (مركز بنغازي الطبي)

أجرت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة ومديرة مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، زيارة لبرج «الأمل» للوقوف على أخر مستجدات البرج، خاصة مع تزايد الاعتدادات على الأطقم الطبية والطبية المساعدة به.

وخلال الزيارة، أطمانت الدكتورة العريبي على المرضى والكوادر الطيبة والطبية المساعدة والكوادر التسيرية ببرج الأمل، حسب بيان منشور على صفحة مركز بنغازي الطبي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مركز بنغازي الطبي: تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين ببرج الأمل

نائب مدير برج الأمل ببنغازي: نتعرض لاعتداءات يومية

ومطلع سبتمبر الجاري، أكدت إدارة مركز بنغازي الطبي تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين والعناصر التسييرية، داخل برج الأمل في الآونة الأخيرة، وبصورة لافتة.

وقالت إدارة المركز، في بيان، إن هذه الاعتداءات باتت ظاهرة عامة تقلق الجسم الطبي، وتدفع الأطباء والممرضين إلى مغادرة البرج، وطالبت الجهات الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف تلك السلوكيات وحماية المبنى والعناصر الطبية.

جانب من الجولة التفقدية لفتحية العريبي داخل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي. (مركز بنغازي الطبي)

جانب من الجولة التفقدية لفتحية العريبي داخل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي. (مركز بنغازي الطبي)

جانب من الجولة التفقدية لفتحية العريبي داخل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي. (مركز بنغازي الطبي)