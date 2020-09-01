مركز بنغازي الطبي: تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين ببرج الأمل

مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أكدت إدارة مركز بنغازي الطبي تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين والعناصر التسييرية، داخل برج الأمل في الآونة الأخيرة، وبصورة لافتة.

وقالت إدارة المركز، في بيان اليوم، إن تلك التصرفات للبعض أصبحت ظاهرة عامة، باتت تقلق الجسم الطبي، ودفعت الأطباء والممرضين إلى مغادرة برج الأمل، لعدم اعتراف أهالي المتوفى بتشخيص الحالة على أنها حالة «كورونا».

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وطالب المركز الجهات الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف تلك الاعتداءات لحماية المبنى والعناصر الطبية.