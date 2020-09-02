نائب مدير برج الأمل ببنغازي: نتعرض لاعتداءات يومية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 10:04 صباحا
النائب الثاني لمدير برج الأمل الدكتور وليد العقوري، 1 سبتمبر 2020، (بنغازي الطبي)

قال النائب الثاني لمدير برج الأمل الدكتور وليد العقوري إن الأطقم الطبية والطبية المساعدة يتعرضون للاعتداء اللفظي يوميا في البرج، الذي يتبع مركز بنغازي الطبي، ومخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى واقعة الاعتداء على أحد الأطباء أمس الثلاثاء، حين وصل أهالي إلى البرج بحالة متوفاة، وأجبروا الطبيب تحت تهديد السلاح بكتابة شهادة وفاة مغايرة للحقيقة، وهي أن سبب الوفاة هي الإصابة بالفيروس، حسب تصريح في مقطع فيديو منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واشتكى العقوري من غياب الإمكانات والحوافز، إضافة إلى «الهجمة الشرسة» على البرج في مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الطواقم الطبية «غير راغبة في العمل».

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وأشار إلى النقص في الكوادر بسبب شح الموارد المالية، إضافة إلى إصابة البعض بينهم، كما يغيب التأمين الكافي للبرج، وعدم «وجود أي حافز مادي أو معنوي»، حسب تعبيره.

واختتم: الطبيب أو الممرض أو الإداري هنا «دم ولحم»، يحزن على وفاة أي شخص بفيروس كورونا، بينما يصفوننا على مواقع التواصل بـ«برج الموت»، كما من بين الناس من لا يصدقون أن هناك وباء أساسا.

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