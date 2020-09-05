30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن والحصيلة ترتفع إلى 1130

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 01:36 صباحا
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، مساء الجمعة، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل 137 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 95 عينة، وإيجابية 30، إضافة إلى تسجيل حالتي شفاء، وحالة وفاة، علاوة على ثلاث حالات موجبة من خارج البلدية، وتسع عينات موجبة لحالة مكررة لم تشف بعد.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل بلدية زليتن إلى 1130 حالة، منها 948 حالة نشطة، و145 حالة شفاء، إضافة إلى 24 وفاة منذ بدأ ظهور الوباء في ليبيا مارس الماضي.

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