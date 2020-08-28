ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 886

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 07:39 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت بلدية زليتن 58 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في المدينة إلى 886 حالة.

وقالت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الجمعة، إن المختبر المرجعي زليتن حلل 271 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 195 عينة، وإيجابية 58 عينة، إلى جانب تسجيل ثلاث حالات شفاء من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

اقرأ أيضا أكثر من ثلث الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في زليتن ومصراتة وزمزم

وأشارت اللجنة إلى تسجيل خمس حالات موجبة من خارج بلدية زليتن، إضافة إلى 13 عينة موجبة لحالة مكررة لم تشف بعد، فيما لم تسجل المدينة أي وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، تسجل بلدية زليتن 886 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 750 حالة نشطة، و103 حالات شفاء، و20 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسائر «الإقفالات النفطية» تصل إلى 9 مليارات دولار
ليبيا
جريدة «الوسط»: الحل أو «الموجة الثانية» لانتفاضة الليبيين
ليبيا
العدد 249 من جريدة «الوسط»: غضب الشارع.. وما بعد بياني السراج وصالح
ليبيا
قوة «حماية طرابلس» تلمّح إلى باشاغا وتعلن أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»
ليبيا
الصور يأمر بضبط 4 مسؤولين من شركة الكهرباء وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا