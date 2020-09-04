35 حالة شفاء جديدة من «كورونا» بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 01:50 صباحا
عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، مساء الخميس، شفاء 35 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 209 مسحة أنفية بلعومية، منها 138 مسحة من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و71 من خارج مقر الفريق.

اقرأ أيضا ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في مصراتة إلى 2628

وأشارت اللجنة في الإيجاز المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إحالة جميع المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا » ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 2628 إصابة.

ومن بين الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في مصراتة، سجلت اللجنة 2118 حالة نشطة و456 حالة شفاء، إضافة إلى 45 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان