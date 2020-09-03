ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في مصراتة إلى 2628

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 07:20 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 2628 إصابة.

ومن بين الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في مصراتة، سجلت اللجنة 2118 حالة نشطة و456 حالة شفاء، إضافة إلى 45 حالة وفاة، وذلك حسب تحديث للوضع الوبائي في البلدية منشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفجر الخميس، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن شفاء 36 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية.

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