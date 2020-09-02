«بلدي يفرن» يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة «الرئاسي» للتشغيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 08:50 صباحا
اجتماع المجلس البلدي يفرن، 25 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

دعا المجلس البلدي يفرن الباحثين عن العمل إلى التسجيل في المبادرة التي أعلنها المجلس الرئاسي في قراره رقم 567، بشأن تدريب وتشغيل العاطلين من شريحة الشباب.

وقال المجلس إنه عليهم التوجه إلى مكتب العمل والتأهيل يفرن في مدة أقصاها 10 سبتمبر الجاري، مصحوبا بعدة مستندات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن المستندات المطلوبة هي: «شهادة المؤهل العلمي، وشهادتا ميلاد وإقامة حديثتان، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، وصك ملغي، وملف لحفظ المستندات».

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وأوضح أن الباحثين عن العمل الذين سجلوا خلال السنوات من 2018 إلى 2020، عليهم مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل التابع له، للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.

ويوم السبت الماضي، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحا أن الغرض من القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

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