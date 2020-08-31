«تعليم الوفاق» تستدعي إدارات المدارس والمراقبين الذين لم يلتزموا بالعودة المدرسية

اجتماع جمعة بأعضاء لجنة العودة المدرسية. (وزارة التعليم)

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، استدعاء إدارات المدارس التي لم تلتزم بتنفيذ خطة الوزارة بشأن العودة المدرسية، بالإضافة إلى مراقبي التعليم التي تتبعها هذه المدارس، لمعرفة خلفيات وأسباب هذا الإخفاق، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، عادل جمعة، ظهر اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الوزارة بمنطقة الهاني في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء لجنة العودة المدرسية، لبحث وتقييم اليوم الأول من العودة المدرسية التي انطلقت اليوم.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جمعة «طلب من مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة استدعاء إدارات كل المدارس التي لم تلتزم بتنفيذ خطة الوزارة، بالإضافة إلى مراقبي التعليم التي تتبعها هذه المدارس، لمعرفة خلفيات وأسباب هذا الإخفاق».

بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس

أوضحت أن أعضاء لجنة العودة المدرسية وضعوا وكيل الوزارة خلال الاجتماع في صورة الموقف بالنسبة للمراقبات التي قاموا بزيارتها صباح اليوم، ولا سيما من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوافر مواد الوقاية والتعقيم، وكذلك مدى التزام المعلمين بالحضور والتواجد في مدارسهم ومباشرتهم الدروس المقررة.

وأضافت وزارة التعليم أن جميع الحاضرين أبدوا «ارتياحهم التام للعودة المدرسية في يومها الأول، رغم تسجيل بعض الحالات المحدودة لمدارس لم تفتح أبوابها أمام طلابها لأسباب غير مبررة أو عدم التزام المعلمين بالحضور مما ترتب عليه تعثر العملية التعليمية بهذه المدارس».

ونوهت وزارة التعليم إلى أن الدراسة ستستمر لمدة ستة أسابيع متتالية، سيركز فيها المعلمون على استكمال ما تبقى من مقررات دراسية، بالإضافة إلى شرح وتحليل الأسئلة الاسترشادية.