بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس

طلاب يرتدون الكمامات في أحد الفصول بعد استئناف الدراسة، 31 أغسطس 2020، (تعليم الوفاق)

عاد طلاب الشهادة الثانوية العامة إلى مدارسهم، الإثنين، في أول أيام استئناف الدراسة التي توقفت لأشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد».

ونشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورًا للطلاب والمعلمين بالمدارس، وقد التزموا بارتداء الكمامات، إضافة إلى قياس درجات حراراتهم قبيل الدخول إلى الفصول.

وأمس الأحد، أعلنت جميع مراقبات التعليم استكمال استعداداتها لاستقبال الطلاب، كما طالبت الوزارة مراقبي التعليم بعقد الاجتماعات المكثفة والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس «كورونا»، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية.

والأسبوع الماضي، قرر وزير التعليم المكلف، د. محمد عماري زايد، استئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية في 29 أغسطس الجاري.

لكن الوزارة أعلنت، الأربعاء الماضي، تأجيل العودة المدرسية إلى اليوم الإثنين بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الأربعاء.

يذكر أن كافة المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية تسلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيأة المطلوبة لمرافق المدرسة وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صرفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف.

طالبات في مدرسة أخرى

الالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل دخول الفصول

التباعد بين الطلاب في الساحة أمام إحدى المدارس

طالبات تستعدن لدخول فصلهن