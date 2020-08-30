«تعليم الوفاق»: استكمال استعدادات مراقبات التعليم لاستئناف الدراسة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 02:20 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن جميع مراقبات التعليم استكملت استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية ابتداءَ من يوم غدِ الإثنين، تنفيذاَ لقرار العودة المدرسية.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم الأحد، «مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية».

اقرأ أيضا: إعلان مواعيد استئناف الدراسة وامتحانات التعليم الفني المتوسط

والأسبوع الماضي، قرر وزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد استئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية في 29 أغسطس الماضي. كن الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي، تأجيل العودة المدرسية إلى يوم غد الإثنين  بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الأربعاء.

يذكر أن كافة المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية تسلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيأة المطلوبة لمرافق المدرسة وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صرفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري