«تعليم الوفاق»: استكمال استعدادات مراقبات التعليم لاستئناف الدراسة الإثنين

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن جميع مراقبات التعليم استكملت استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية ابتداءَ من يوم غدِ الإثنين، تنفيذاَ لقرار العودة المدرسية.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم الأحد، «مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية».

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والأسبوع الماضي، قرر وزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد استئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية في 29 أغسطس الماضي. كن الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي، تأجيل العودة المدرسية إلى يوم غد الإثنين بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الأربعاء.

يذكر أن كافة المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية تسلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيأة المطلوبة لمرافق المدرسة وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صرفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف.