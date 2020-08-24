إعلان مواعيد استئناف الدراسة وامتحانات التعليم الفني المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 11:19 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات لطلبة التعليم الفني المتوسط.

وأظهر الجدول المنشور على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، استئناف الدراسة للسنة الثالثة بالدبلوم المتوسط يوم السبت المقبل، وعقد امتحان «الدور الأول» بين 3 و15 أكتوبر، و«الدور الثاني» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

وبالنسبة للمعاهد الفنية الخاصة، فسيعقد امتحان خريف 2019 «الدور الثاني» من 6 إلى 15 سبتمبر، وامتحان ربيع 2020 «الدور الأول» بين 3 و15 أكتوبر، وامتحان ربيع 2019 «الدور الثاني» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

كما ستستأنف الدراسة لسنوات النقل «الأولى والثانية» في 12 سبتمبر المقبل، على أن تعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الدور الأول «الأولى والثانية» من 18 إلى 29 أكتوبر، والامتحانات النهائية لسنوات النقل الدور الثاني «الأولى والثانية» من 21 إلى 26 سبتمبر.

جدول مواعيد الدراسة والامتحانات للتعليم الفني المتوسط
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟