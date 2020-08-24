إعلان مواعيد استئناف الدراسة وامتحانات التعليم الفني المتوسط

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات لطلبة التعليم الفني المتوسط.

وأظهر الجدول المنشور على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، استئناف الدراسة للسنة الثالثة بالدبلوم المتوسط يوم السبت المقبل، وعقد امتحان «الدور الأول» بين 3 و15 أكتوبر، و«الدور الثاني» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

وبالنسبة للمعاهد الفنية الخاصة، فسيعقد امتحان خريف 2019 «الدور الثاني» من 6 إلى 15 سبتمبر، وامتحان ربيع 2020 «الدور الأول» بين 3 و15 أكتوبر، وامتحان ربيع 2019 «الدور الثاني» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

كما ستستأنف الدراسة لسنوات النقل «الأولى والثانية» في 12 سبتمبر المقبل، على أن تعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الدور الأول «الأولى والثانية» من 18 إلى 29 أكتوبر، والامتحانات النهائية لسنوات النقل الدور الثاني «الأولى والثانية» من 21 إلى 26 سبتمبر.

جدول مواعيد الدراسة والامتحانات للتعليم الفني المتوسط