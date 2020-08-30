«سرت للنفط والغاز» تعلن عدم إصابة 13 عاملا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 03:05 مساء
من عمليات الكشف على العمال الأجانب على بوابة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ثبوت عدم إصابة 13 مستخدما لديها بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن المستخدمين من حقول الشركة (الجبل وزلطن) وموجودين بمقر الحجر الصحي البريقة، مشيرة إلى فحص العينات بمختبر «كوفيد 19» بنغازي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 465 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 2241 عينة تلقاها المركز، وكان أعلاها في طرابلس بواقع 241 حالة إيجابية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مصراتة.

وفق آخر حصيلة نشرها بيان المركز حتى أمس السبت، توزعت الإصابات الجديدة بواقع 267 حالة جديدة، و198 حالة لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13423 منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي.

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