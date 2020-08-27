بالصور: شوارع طرابلس خالية في ثاني أيام حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 03:09 مساء
أحد شوارع طرابلس خالي في ثاني أيام حظر التجول التام، 27 أغسطس 2020، (تصوير: محمد فرحات)

خلت شوارع العاصمة طرابلس من المارة، الخميس، في ثاني أيام حظر التجول الكامل الذي أقره المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

يذكر أن المجلس الرئاسي قرر فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، يتبعه حظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويستثني القرار من الحظر الكامل محال بيع المواد الغذائية الصغيرة مع التشديد الكامل على اتباع الإجراءات الاحترازية، وإلزام الجهات الضبطية بإقفال أي أنشطة تجارية تخالف التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

وقال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بحكومة الوفاق، خليفة البكوش، إن اللجنة قد تضطر إلى اللجوء للحظر التام، خلال الأربع وعشرين ساعة يوميا، إن لم ينفذ المواطنون نصائح الوقاية من الفيروس، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى الابتعاد عن هذا الأمر.

وحذر من الزيادة الحالية في عدد الإصابات والوفيات، داعيا إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مذكرا بأن دولا عظمى فشلت في مواجهة الوباء.

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