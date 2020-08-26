«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام يبدأ في السادسة من مساء اليوم

شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام يبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، يتبعه حظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق قراره رقم «559» لسنة 2020.

ونص قرار المجلس الرئاسي على أن يستمر حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ويستثني القرار من الحظر الكامل محال بيع المواد الغذائية الصغيرة مع التشديد الكامل على اتباع الإجراءات الاحترازية، وإلزام الجهات الضبطية بإقفال أي أنشطة تجارية تخالف التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

ويسمح القرار لأصحاب المكاتب المهنية وأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالها بعد انتهاء الحظر الكامل، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس «كورونا».

كما نص القرار على استمرار العمل الإداري في الجهات العامة للدولة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مع ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنع التجمعات بكل مظاهرها.

وطالب المجلس الرئاسي في القرار الجهات المعنية بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر، مع اتخاذ كل الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين.