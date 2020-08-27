الثني: التغلب على مشكلة الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل

لقاء الثني وعقيلة في مدينة القبة، 26 أغسطس 2020، (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتبارا من الأحد المقبل من خلال توافر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة أمس الأربعاء، حيث تناول الاجتماع أوضاع القطاع الصحي، وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ومدى توافر الأدوية، ومشكلات انقطاع التيار الكهربائي، كما أكد الثني أن مخزون السلع التموينية يكفي حتى شهر فبراير المقبل، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اقرأ أيضا: «كهرباء الموقتة»: لا موعد محدد لانتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

وشهدت المنطقة الشرقية أزمة كهرباء، جراء عدم قدرة محطات الزويتينة وشمال بنغازي على العمل إثر توقف إنتاج الغاز الطبيعي، جراء امتلاء الخزانات في الموانئ النفطية.

ولذا، دفعت مؤسسة النفط بالسفينة «Valle Di siviglia» إلى ميناء البريقة النفطي فجر الإثنين الماضي؛ لتشحن 30 ألف طن من المكثفات في الميناء؛ لتوفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز، ومن المفترض انتهائها من أعمالها الثلاثاء الماضي.