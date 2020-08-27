الثني: التغلب على مشكلة الكهرباء اعتبارا من الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 08:41 صباحا
لقاء الثني وعقيلة في مدينة القبة، 26 أغسطس 2020، (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتبارا من الأحد المقبل من خلال توافر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة أمس الأربعاء، حيث تناول الاجتماع أوضاع القطاع الصحي، وتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ومدى توافر الأدوية، ومشكلات انقطاع التيار الكهربائي، كما أكد الثني أن مخزون السلع التموينية يكفي حتى شهر فبراير المقبل، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اقرأ أيضا: «كهرباء الموقتة»: لا موعد محدد لانتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

وشهدت المنطقة الشرقية أزمة كهرباء، جراء عدم قدرة محطات الزويتينة وشمال بنغازي على العمل إثر توقف إنتاج الغاز الطبيعي، جراء امتلاء الخزانات في الموانئ النفطية.

ولذا، دفعت مؤسسة النفط بالسفينة «Valle Di siviglia» إلى ميناء البريقة النفطي فجر الإثنين الماضي؛ لتشحن 30 ألف طن من المكثفات في الميناء؛ لتوفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز، ومن المفترض انتهائها من أعمالها الثلاثاء الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترتيب ظهور أعراض «كوفيد-19»