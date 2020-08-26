وصول شحنة تطعيمات ضد «الحصبة» إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 07:12 مساء
شحنة تطعيمات ضد الحصبة وصلت مخازن الإمداد الطبي في طرابلس. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، وصول شحنة تطعيمات ضد الحصبة والنكاف إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنة تحتوي على «تطعيمات MMR اللقاح المناعي ضدّ الحصبة والنّكاف والحصبة الألمانية (الحُمَيراء)».

وأضافت أن الشحنة تأتي ضمن شحنات التحصينات المتوالية التي تصل ليبيا تباعا، وتحتوي على كمية تقدر بنحو 51 ألفا و131 جرعة.

ونوهت الوزارة بأن جهاز الإمداد الطبي سيشرع في توزيع الجرعات عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، لإعطائها للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا