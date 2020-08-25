السراج يبحث تفعيل صندوق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 06:56 مساء
اجتماع السراج مع رئيس صندوق التأمين الصحي، الدكتور طلال عجاج. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة صندوق التامين الصحي، الدكتور طلال عجاج، لبحث تفعيل عمل الصندوق، ليشمل جميع المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس ناقش «المعوقات التي تحول دون تفعيل نظام التأمين وجمع الاشتراكات وكيفية تسيير المرافق الصحية وفق أسس اقتصادية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى إدخال تعديلات على القانون رقم «20» لسنة 2010 بشأن نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.

المجلس الرئاسي يضم فئات جديدة لمنظومة التأمين الصحي.. بينهم الأجانب المقيمون

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في 24 أبريل 2019 قرارًا بضم فئات جديدة في الجهاز الإداري للدولة في منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين.

ونص القرار الذي حمل رقم «531» لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم التأمين الصحي، على خضوع جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وسائر الجهات العامة والأجانب المقيمين في ليبيا للتأمين الصحي.

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