شباب يتظاهرون في القبة ويطالبون بإسقاط الحكومة والمجلس البلدي

إغلاق أحد الطرق في القبة من قبل شبان محتجين على تردي الأوضاع. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (الإنترنت)

شهدت مدينة القبة شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، تظاهرة نظمها عدد من الشباب احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وتدني مستوى الخدمات وسوء الإدارة، مطالبين بإسقاط الحكومة والمجلس البلدي.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها: «يسقط المجلس البلدي القبة الفاسد بجميع أعضائه»، و«مطالبنا بسيطة: ماء + كهرباء + خبز»، و«لا توجد مديرية لا يوجد أمن»، و«مدينة دولة الرئيس لا يوجد بها مصارف ولا مستشفيات» في إشارة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث المدينة مقر إقامته.

وأغلق الشبان المشاركون في التظاهرة أحد الطرق في المدينة بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات.

وقالت مصادر محلية لـ«بوابة الوسط» إن الجهات الأمنية في القبة تحقق مع الشبان الذين نظموا وشاركوا في التظاهرة بتهم التخريب وإثارة الشغب.

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وتأتي تظاهرة القبة وهي الأولى في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع تظاهرات تشهدها العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وسبها منذ الأحد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد في القطاعات العامة للدولة وسوء الخدمات والإدارة.

شاب يرفع لافتة في القبة تندد بالوضع الأمني. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (الإنترنت)

أحد الشباب في القبة يرفع لافتة للمطالبة بإسقاط المجلس البلدي. (الإنترنت)

شاب يرفع لافتة في القبة تتضمن مطالب المتظاهرين. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (الإنترنت)

إغلاق طريق وإضرام النار في إطار سيارة بأحد الطرق في القبة. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (الإنترنت)

شاب يرفع لافتة في القبة تندد بالوضع المعيشي. الثلاثاء 25 أغسطس 2020. (الإنترنت)