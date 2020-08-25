وليامز تتعهد بدعم مجلس بلديات فزان

لقاء ستيفاني وليامز وعميد المجلس البلدي سبها، 24 أغسطس 2020، (البعثة الأممية)

تعهدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز بعقد اجتماع بين فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات فزان، لدعم تأسيس مبادرة مجلس بلديات فزان.

جاء ذلك خلال لقاء بين وليامز وعميد المجلس البلدي سبها الشاويش عبدالسلام، حسب تغريدة البعثة الأممية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى أن اللقاء «جاء عقب موافقة حكومة الوفاق على قرار المحكمة القاضي بإعادة مجلس سبها المنتخب»، لافتا إلى أن عبدالسلام أطلع وليامز على الوضع في سبها، والتحديات التي تواجهها البلدية.

وأمس الإثنين، أصدر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر العمل قرارا بالوقف الموقت لأحكام القرار 70 للعام 2020، بشأن تشكيل المجلس التسييري لبلدية سبها، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى القضائية رقم 7 للعام 2020، ضد الوزارة في القرار المذكور.

يأتي ذلك بعدما صدر في 16 يوليو الماضي، حكما من محكمة استئناف سبها دائرة القضاء الإداري في الشق المستعجل بإيقاف قرار تجميد المجلس البلدي سبها المنتخب، وتكليف مجلس تسييري.