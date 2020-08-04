تفاصيل تأسيس مجلس بلديات فزان.. وانتخاب أشرف مصلح رئيسا له

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 06:14 مساء
عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال إعلان تأسيس مجلس بلديات فزان. (بوابة الوسط)

أعلن عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي، اليوم الثلاثاء، تأسبس مجلس بلديات فزان خلال الملتقى الثاني لبلديات الجنوب الذي عُـقد اليوم في منطقة براك الشاطئ، فيما جرى انتخاب عميد بلدية بنت بيه، أشرف خليفة مصلح رئيسًا للمجلس لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان صادر عن المجتمعين أن «جميع بلديات الجنوب في فزان هي جسم واحد ولا يمكن الاستغناء او الاستهانة بأي منها وأن جمبع البلديات أجمعت على إنشاء جسم يمثلها ويمثل فزان، يكون اسمه مجلس بلديات فزان».

وطالب المجتمعون الجهات المعنية بـ«التعامل مع هذا الجسم فقط فيما يتعلق بإيصال الخدمات وغيرها، ولا يعتد بأي كيان أو جسم آخر تحت أي مسمى كان»، داعين المواطنين القاطنين بفزان إلى الالتفاف حول الكيان الجديد الذي «سيكرس كل الجهود لتوفير الخدمات من أجل الاستقرار ورفع المعاناة عن أهلنا في المنطقة الجنوببة».

كما دعا البيان جميع الأطراف للجلوس في بلدية من بلديات الجنوب للوصول إلى حل يخرج ليبيا إلى بر الأمان.

عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال إعلان تأسيس مجلس بلديات فزان. (بوابة الوسط)
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