وزير الحكم المحلي بـ«الوفاق» يوقف العمل موقتا بقرار تشكيل «تسييري سبها»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 12:05 مساء
وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، (أرشيفية: الإنترنت)

أوقف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر العمل موقتا بأحكام القرار 70 للعام 2020، بشأن تشكيل المجلس التسييري لبلدية سبها، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى القضائية رقم 7 للعام 2020، ضد الوزارة في القرار المذكور.

جاء ذلك في القرار رقم 167 للعام 2020، حسب صورة منه على صفحة بلدية سبها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورة اليوم الإثنين.

يذكر أن الطاهر قرر في 3 مايو الماضي، تشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها بعد تجميد المجلس المنتخب، برئاسة صالح محمد أبوعزوم، وغيث أحمد امحمد سالم نائبًا للرئيس وعضوية كل من عبدالسلام محمد دربال وإبراهيم أحمد علي وعبدالباسط الصديق أبوجناح ومحمد صالح أبوالنيران وسلطانة عبدالله قدوري.

وتناولت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأمر خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 20 مايو الماضي، مشيرة إلى أن إيقاف المجلس البلدي سبها جاء بعد أن «أصدر بيانا مؤيدا» لقوات القيادة العامة في 26 أبريل، وحثت حكومة الوفاق على «إجراء حوار بناء مع المجلس المنتخب لحماية المسارات الديمقراطية في ليبيا».

وفي 16 يوليو الماضي، أصدرت محكمة استئناف سبها دائرة القضاء الإداري في الشق المستعجل حكما بإيقاف قرار تجميد المجلس البلدي سبها المنتخب، وتكليف مجلس تسييري.

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