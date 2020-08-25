«مكافحة الأمراض»: 272 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:01 صباحا
فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 16 حالة شفاء وأربع وفيات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الإثنين، 2388 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 2116 عينة وإيجابية 272 عينة موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 890 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و129 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، وثماني عينات من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و367 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و106 عينات من مختبر فرع المركز سبها.

إلى جانب 409 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و77 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، إضافة إلى عينتين من مختبر فرع مركز زوارة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 11 ألفًا و281 حالة، منها 9970 نشطة، وألف و112 متعافى، و203 حالات وفاة، وذلك منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟