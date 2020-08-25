«مكافحة الأمراض»: 272 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة شفاء

فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 16 حالة شفاء وأربع وفيات.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الإثنين، 2388 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 2116 عينة وإيجابية 272 عينة موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 890 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و129 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، وثماني عينات من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و367 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و106 عينات من مختبر فرع المركز سبها.

إلى جانب 409 عينات من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و77 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، إضافة إلى عينتين من مختبر فرع مركز زوارة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 11 ألفًا و281 حالة، منها 9970 نشطة، وألف و112 متعافى، و203 حالات وفاة، وذلك منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.