«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:45 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أصل 2101 عينة.

وأشار المركز إلى وفاة 11 مصابا، وتعافي 11 آخرين، حسب البيان 169 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوزعت العينات بواقع 1035 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، 545 عينة في مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و400 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و218 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 183 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و111 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و89 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و76 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و16 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 11 ألفا و9 حالات، منها 9714 نشطة، وألف و96 متعافيا، و199 حالة وفاة، وذلك منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.

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