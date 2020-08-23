«مالية الوفاق» تستعد للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص مرتبطين بعقود عمل منذ 2015

وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، 11 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة الوفاق استعداد الوزارة للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص من المرتبطين بعقود عمل بالقطاعات المختلفة، التي أبرمت خلال الأعوام من 2015 إلى 2019، حسبما نقلت وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.



وأوضح المصدر أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنين ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، مضيفا أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام، الذين لم يتقاضوا مرتباتهم يصل إلى نحو 300 ألف شخص.



وتابع: «تحملت وزارة المالية عبء مراجعة وتعديل القرارات الصادر أغلبها بالمخالفة خدمةً للمواطن، وهناك تعديلات كبيرة على ملف الإفراجات سيتولى مهامها ديوان المحاسبة».