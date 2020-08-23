«مالية الوفاق» تستعد للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص مرتبطين بعقود عمل منذ 2015

أعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة الوفاق استعداد الوزارة للإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص من المرتبطين بعقود عمل بالقطاعات المختلفة، التي أبرمت خلال الأعوام من 2015 إلى 2019، حسبما نقلت وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنين ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، مضيفا أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام، الذين لم يتقاضوا مرتباتهم يصل إلى نحو 300 ألف شخص.
وتابع: «تحملت وزارة المالية عبء مراجعة وتعديل القرارات الصادر أغلبها بالمخالفة خدمةً للمواطن، وهناك تعديلات كبيرة على ملف الإفراجات سيتولى مهامها ديوان المحاسبة».