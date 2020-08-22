ارتفاع إصابات كورونا في طبرق إلى 123 حالة

عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت، بمدينة طبرق إلى 123 حالة.

وقال راصد فريق الاستجابة السريعة وعضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني، إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع مستقر نوعا ما، وهذا الأمر يرجع لوعي المواطنين بمدينة طبرق الذين ننتظر منهم المزيد حتى لا يتفشى المرض أكثر من ذلك.

وأضاف الفزاني أن حالات الوفيات بالمدينة وصلت إلى 17 والشفاء 66 والحالات النشطة 40 حالة وضعها الصحي مستقر.

ودعا الفزاني المواطنين في طبرق، إلى ضرورة التباعد المكاني خلال هذه الفترة، واتباع إرشادات وتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق للخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر.