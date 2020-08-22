«أمن منفذ رأس اجدير» تتمكن من تفكيك شبكة تهريب دولية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 07:56 مساء
هواتف مضبوطة بمنفذ رأس اجدير قبل تهريبها عبر الحدود، 22 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لمنفذ رأس اجدير)

تمكن أعضاء مديرية أمن منفد رأس اجدير البري، التابعين إلى مركز شرطة رأس اجدير، من تفكيك شبكة من المهربين، وذلك بعد فشلهم في استقطاب أحد رجال الأمن لمساعدتهم في تهريب كمية كبيرة من الهواتف الذكية.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، إن المهربين عرضوا ستة آلاف دينار على «م/أول ع. ق» مقابل التعامل معهم في تهريب كمية كبيرة من الهواتف الذكية.

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وأشار المكتب إلى تكليف «م/أول ع. ق» بمتابعة القضية ونصب كمين محكم، ليتمكن أعضاء مديرية أمن المنفذ من ضبط الهواتف التى كانت معدة للتهريب عبر الحدود، موضحًا أنه «سيتم التعامل مع هده الشبكة الدولية من المهربين وملاحقتها قانونيًّا عن طريق الشرطة الدولية».

هواتف مضبوطة بمنفذ رأس اجدير قبل تهريبها عبر الحدود، 22 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لمنفذ رأس اجدير)
هواتف مضبوطة بمنفذ رأس اجدير قبل تهريبها عبر الحدود، 22 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لمنفذ رأس اجدير)
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